Giorgia Meloni contro l’utero in affitto | “I figli non sono prodotti da banco | è un reato universale”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 12 aprile 2024) Pubblicato il 12 Aprile, 2024 Dopo il viaggio istituzionale in Libano, doveha fatto visita ai militari italiani giocando a calcio balilla, la Premier è tornata in Italia e alla conferenza sulla natalità “Per un’Europa giovane” ha affrontato ilverso tema della gestazione per altri (GPA), pratica nota anche come maternità surrogata o in modo più dispregiativo utero in. Secondo il Presidente del Consiglio la GPA alimenta un mercato transnazionale e viene spacciato per atto d’amore, aggiungendo cheinè una pratica disumana e che inon posdiventareda. “indiventi un...