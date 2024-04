Ginnastica ritmica | Sofia Raffaeli terza a metà gara in Coppa del Mondo Squillo in Bulgaria

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 aprile 2024) A Sòfia () si è aperta la seconda tappa delladel2024 di. Si è svolta la primadel concorso generale individuale e la nostraha risposto presente. La Campionessa del2022, nonché argento iridato in carica, ha eseguito due ottimi esercizi e ha concluso al terzo posto provvisorio con un punteggio complessivo di 68.700. La ribattezzata Formica Atomica, reduce dallo scudetto conquistato con Fabriano, si è distinta al cerchio (35.200, 18.400 il D Score, 8.450 per il pannello A, 8.350 di esecuzione: terzo posto) e ha ben figurato con la palla (33.500, 16.700 per le difficoltà, 8.400 di A Score, 8.450 di pannello esecutivo: quarto punteggio di giornata). La fuoriclasse ...