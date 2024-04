Ginnastica ritmica | Coppa del Mondo Sofia 2024 | Farfalle seconda a metà concorso | bene Raffaeli

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 12 aprile 2024) E’ iniziata questo pomeriggio alatappa dideldi. In serata, è toccato allesalire in pedana, per gareggiare ai cinque cerchi. E le nostre splendide azzurre non hanno certo deluso le attese. Nella primadelgenerale l’esercizio di Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Laura Paris e Daniela Mogurean viene premiato dai giudici con un punteggio complessivo di 37.050 (20.800 difficoltà, 8.000 esecuzione, 8.250 pannello A) ed è il secondo punteggio alle spalle di Israele, che sopravanza di oltre un punto le nostre portacolori. A loro volta, però, l’Italia ha un ampio margine su chi insegue. Nella prima giornata di competizioni individuali, le ginnaste si ...