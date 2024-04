Giacomo Gelmi si presenta | La mia sfida per la città | dalle famiglie ai giovani

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 12 aprile 2024)si: "Mi candido per le mie competenze". Il candidato consigliere comunale per la lista civica ‘Alan Fabbri sindaco’, ha esposto i propri punti programmatici all’hotel Carlton. All’incontro anche il sindaco Alan Fabbri. "L’esperienza acquisita in questi cinque anni – spiegato– ma soprattutto il rapporto di estrema fiducia e amicizia con Alan Fabbri, mi ha spinto a intraprendere una nuova. La scelta è stata quella di fare parte della lista civica che sosterrà Fabbri. Si vuole continuare nella rinascita mostrata in questi cinque anni della, con la promozione attraverso il turismo, eventi di grande richiamo, proseguire negli investimenti nei vari ambiti dalla sicurezza ai lavori pubblici, su tutti anche la manutenzione delle nostre strade, oltre ...