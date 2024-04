Il vecchio team storico lo conosciamo bene, ma in Ghostbusters : Minaccia Glaciale , chi sono alla fine le nuove leve di Acchiappafantasmi ? Una breve guida per il film al cinema dall'11 aprile. (comingsoon)

Incassi Italia: Ghostbusters – Minaccia Glaciale debutta in testa giovedì - È Ghostbusters – Minaccia Glaciale a debuttare in testa alla classifica italiana di giovedì 11 aprile: il film ha incassato 107 mila euro, un esordio in linea con quello del film precedente, che nel ...badtaste

Box Office 11 aprile, bentornati Ghostbusters - Nonostante le numerose nuove uscite è stato un giovedì poco brillante nelle sale italiane con un calo dell'afflusso medio e di conseguenza di incassi al ...ciakmagazine

Ghostbusters Minaccia Glaciale, come si collega ai vecchi film della saga - Quali sono i punti che collegano il nuovo Ghostbusters ai film precedenti, ma soprattutto ai capitoli degli anni '80 che hanno dato vita alla sagacinema.everyeye