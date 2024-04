Germania | doppio via libera del Bundestag sui diritti | approvate la leggi per la autodeterminazione sessuale e anagrafica

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) Il diritto al nome diventa più flessibile in. La nuova legge voluta dal Governo ed approvata oggi daldà più possibilità di decisione a chi cambia il cognome in caso di matrimonio, adozione o separazione. Solo la AfD ha votato contro. Le nuove regole entreranno in vigore dall’inizio di maggio 2025 per permettere alle anagrafi di adeguarsi. Mentre finora col matrimonio uno dei coniugi rinuncia al proprio cognome o entrambi mantengono il proprio, in futuro saranno ammessi i cognomi doppi e questo varrà anche per i figli. Se uno dei cognomi dei coniugi è già, solo una parte potrà però confluire nel cognome familiare. I doppi cognomi, salvo che i coniugi non lo vogliano, saranno divisi da un trattino. Anche chi è già coniugato potrà scegliere il cognome composto. I figli di una coppia potranno avere anche in ...