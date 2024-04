Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di venerdì 12 aprile 2024) Da qualche settimana su Facebook e Twitter sta girando unmontaggio impressionante che nonostante le centinaia di segnalazioni non viene rimosso. Ancora una volta la protagonista è una donna famosa e il fake non fa assolutamente ridere. Come nel caso dei DeepFake, dove volti di donne vengono montati su corpi nudi e in atteggiamenti porno...