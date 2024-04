Gazzelle chiude il tour con l’ennesimo sold-out | “Gioca pure la Roma | grazie per essere qui”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 12 aprile 2024) Sale sul palco del Palazzetto dello Sport di, con la timidezza che sempre l’ha contraddistinto, e non fa altro che stupirsi – ancora – dell’affetto del suo pubblico: “regà”, ripete dopo ogni canzone urlata a squarciagola dai fans. Inutile dirlo, anche l’ultima data del“Dentro x sempre” di, la terza nella sua, è andata-out come, d’altra parte, ogni concerto in giro per i palazzetti di tutta Italia. La scorsa sera, per Flavio Bruno Pardini, cresciuto in quella “Nord” da cui a Sanremo cantava di voler scappare, è stata ancora più speciale. Mentre all’Eur andava in scena l’epilogo di un anno straordinario, culminato con la partecipazione al Festival con “Tutto qui”, allo stadio San Siro di Milano siva la gara ...