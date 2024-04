Gatti | «L’Inter mi ha sorpreso! Crollo Juventus? Mancato qualcosa»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 12 aprile 2024)è pronto ad affrontare il derby Torino-, domani alle 18. Alla vigilia della stracittadina, il difensore ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport dove si è espresso anche sul percorso del. LA CAPOLISTA – Federicosceglie la squadra che l’hadi più in Serie A: «Sicuramente, non ha sbagliato mezza partita. Hanno una ottima rosa e mi hanno stupito per la loro continuità. Una spiegazione del calo della? Non saprei, difficile. È stato un periodo no in cui è: mesi prima una palla finiva sul palo ed entrava in porta, poi succedeva il contrario. Ci è mancata un po’ di esperienza. Ora abbiamo questi due obiettivi, Champions League e Coppa Italia, e non possiamo farceli ...