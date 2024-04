Gasperini | “Abbiamo fatto qualcosa di storico Felice per la gente di Bergamo”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 12 aprile 2024) Liverpool (Inghilterra). “Sono felicissimo soprattutto per gli altri: società, giocatori, tutti i tifosi che ci hanno seguito, per loro èdi, ami dicono che stanno festeggiando. In questi casi ti senti moltoper la felicità e per la soddisfazione chedato agli altri”. Gian Pieroparla così nella conferenza stampa che segue la vittoria roboante della sua Atalanta per 0-3 sul campo del Liverpool. Una notte storica, straordinaria, per una Dea che si toglie l’ennesima soddisfazione. Liverpool-Atalanta 0-3,in conferenza stampa La prestazione e il primo cambio a due minuti dalla fine: “Mi han colpito tutti, tanto’è vero che noncambi se non alla fine, era veramente ...