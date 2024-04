Gallant | attacco Iran?Israele risponderà

(Di venerdì 12 aprile 2024) 10.12 "Undiretto dell'Iran comporterà una appropriata risposta da parte di Israele". Così il ministro della Difesa di Israele,, all'omologo Usa, Austin. I due hanno avuto una conversazione telefonica circa la "preparazione ad uniraniano contro lo Stato di Israele,che potrebbe portare a un'escalation nella regione". Da parte sua, il segretario alla Difesa Usa si è lamentato del fatto che Washington non era stato informato prima dell'al consolato iraniano a Damasco, in Siria.

