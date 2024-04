Gabriele Bianchi “Re” di Rebibbia | ma la fidanzata sbotta | “Gli vogliono bene tutti”

(Di venerdì 12 aprile 2024) Pubblicato il 12 Aprile, 2024è uno degli individui condannati per il tragico evento che ha portato alla morte di Willy Monteiro Duarte il 6 settembre 2020 a Colleferro., precedentemente attivo nel mondo delle arti marziali miste, è stato giudicato colpevole e ha ricevuto una sentenza di 24 anni di detenzione, attualmente in esecuzione presso il penitenziario dia Roma. Tuttavia, secondo quanto riportato da “Il Messaggero”,sembra aver ottenuto una posizione di potere all’interno della struttura carceraria attraverso comportamenti intimidatori. Si è riferito agli altri detenuti con affermazioni quali “Io detto le regole, voi obbedite”, dimostrando una volontà di dominio. Si è particolarmente rivolto a un detenuto anziano costretto a trasferirsi a causa del ...

(Adnkronos) – " Gabriele non è un mostro . Lo conosco, vado sempre a trovarlo a Rebibbia e smentisco categoricamente le illazioni sui suoi atteggiamenti prepotenti nei confronti degli altri detenuti. ... (webmagazine24)

" Gabriele Bianchi non è un mostro. Lo conosco, vado sempre a trovarlo a Rebibbia e smentisco categoricamente le illazioni sui suoi atteggiamenti prepotenti nei confronti degli altri... (ilmessaggero)

Gabriele Bianchi avrebbe preso di mira un 70enne in carcere a Rebibbia e gli altri detenuti non sarebbero riusciti a fermarlo (notizie.virgilio)

Cestistica a caccia del riscatto col Frosinone - Sfida d’alta classifica per la Cestistica Civitavecchia, impegnata nella terza giornata della Poule Salvezza del campionato di serie C. Dopo il ko della settimana scorsa in casa del Basket Roma, i ros ...trcgiornale

GIRO D'ABRUZZO JUNIORES: IERI LA PRESENTAZIONE A NOTARESCO, DA OGGI SI CORRE - I giorni febbrili di attesa sono ormai terminati: da domani e fino a domenica 14 aprile il palcoscenico è la strada con il Giro d’Abruzzo Juniores a monopolizzare la scena tra i comuni di Cepagatti, ...tuttobiciweb

BANCA D’ITALIA CONVEGNO Case green, come finanziare la transizione green - BANCA D'ITALIA CONVEGNO A MILANO Case green, come finanziare la transizione green - confronto di idee tra principi Onu e situazione reale ...newsfood