Futuro alla Juventus | derby e critiche Allegri | “io come il Trap? Mi riempie di gioia”

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 12 aprile 2024) Inizia oggi la 32ª giornata di Serie A. Ad aprire le danze sarà la sfida di questa sera tra Lazio e Salernitana, ma il match da cerchiare in rosso è ildella Mole, tra Torino e, in programma domani pomeriggio, alle 18.00.vigilia del match contro il toro, Massimilianoha parlato in conferenza stampa, trattando diversi argomenti: dformazione, al suoin bianconero.e la sfida trae Torino “Il Torino ha fatto 15 clean sheet, prende un gol ogni due partite, è una squadra tosta che prende pochi gol. Isono storia a sé, loro stanno inseguendo l’Europa, per noi è un altro passo importante verso la Champions League“, ha affermato. “Domani c’è da fare un ...