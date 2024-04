FUTURE e METRO BOOMIN con “WE STILL DON’T TRUST YOU”

(Di venerdì 12 aprile 2024) Da oggi, venerdì 12 aprile, in digitale “WEYOU” (Sony Music), la seconda parte del progetto ufficiale della coppia artistica più famosa del rap, confermando un sodalizio artistico nato 10 anni fa. Andiamo a saperne di più. “WeYou” di Future e MetroDa oggi, venerdì 12 aprile, in digitale “WEYOU” (Sony Music), la seconda parte del progetto ufficiale della coppia artistica più famosa del rap, confermando un sodalizio artistico nato 10 anni fa. L’album esce dopo il grande successo di “WE...

√ Da De Gregori - Zalone a Mark Knopfler: i dischi della settimana: ... Tony Hadley questo venerdì pubblicherà il suo disco swing, la "next big thing" dell'indie rock al femminile Girl in Red proverà a consacrarsi a tre anni dal debutto, Future e Metro Boomin' ...

J Cole chiede scusa a Kendrick Lamar per il dissing: "La cosa più sfigata che ho fatto": ... la sua collaborazione con Future e Metro Boomin. Lamar aveva infatti dissato Drake e J Cole e la loro First Person Shooter - in cui J Cole proclamava i tre come i tre più grandi del rap di oggi, "We ...