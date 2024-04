Furti nei negozi della stazione Termini | Tre arresti

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 12 aprile 2024) I CarabinieriCompagnia di Roma Centro, con il supporto delle altre Compagnie del Gruppo Roma, dei Carabinieri del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria e del N.I.L. di Roma, hanno eseguito un ampio servizio di controllo straordinario in tutta l’areaferroviaria Roma, via Cernaia, piazza Indipendenza, via Bachelet, via Varese, via del Castro Pretorio, viale Pretoriano, piazzale Sisto V, piazza di Porta San Lorenzo, via di San Bibbiana, via Giolitti, piazza dei Cinquecento, viale Einaudi e zone limitrofe, finalizzato a contrastare la criminalità e il degrado diffuso nell’area. Nel corso dei controlli, i Carabinieri di Nucleo scalohanno arrestato, in tre distinte operazioni, un cittadino romeno di 48 anni, senza fissa dimora, un cittadino di origine tunisina di ...