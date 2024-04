Frosinone | La salvezza passa anche da Napoli

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 12 aprile 2024) Ecco le quote dei bookmakers sul match dello ‘Stadio Diego Armando Maradona’ tra iled il Fro9sinone Europa eno dallo ‘Stadio Diego Armando Maradona’ e dalla sfida tra. I partenopei, grazie al successo di Monza, si sono rilanciati in campionato dove ora occupano la settima posizione. I campioni d’Italia hanno ancora sette giornate a disposizione per rendere la classifica più dignitosa possibile. Il Tricolore è perso da tempo, ma non qualificarsi nemmeno alle prossime competizioni europee sarebbe un fallimento enorme. I ciociari non devono pensare ad altro se non a fare il colpaccio. Gli uomini di Eusebio Di Francesco occupano attualmente il terzultimo posto e se il campionato finisse adesso sarebbero retrocessi.: nulla è ancora ...