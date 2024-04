Fratture e dolori Gli effetti del farmaco per diventare trans | l' allarme dell' esperta

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) «La triptorelina è unimportante perché può essere utilizzato in condizioni patologiche diverse: è quello di prima scelta per il trattamento del carcinomaa prostata (di fatto causa una castrazionelogica), viene impiegato nel trattamento del carcinomaa mammella e si usa anche per il blocco o il rallentamentoa cosiddetta pubertà precoce». Luigia Trabace insegnalogia all'università di Foggia e fa partea Sif, la Società italiana dilogia: è una professoressa attenta, che parla chiaro e si fa capire da tutti. Ha studiato in ogni sua molecola (verrebbe da dire) questo medicinale oramai chiacchierato che riguarda i casi di disforia di genere.Dottoressa Trabace, iniziamo con la domanda da un milione di ...