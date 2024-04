Frattesi | titolare a sorpresa in Inter-Cagliari? Il motivo prescinde Udine!

(Di venerdì 12 aprile 2024)potrebbe portare una nuova chance dal 1? per Davide. Ildall’incisività dimostrata adperò. CHANCE – È ormai chiaro, arrivati quasi al tramonto della stagione 2023/2024 dell’, che leggere il nome di Davidenella lista degli undici titolari scelti da Simone Inzaghi è quasi impossibile. Il centrocampista italiano, arrivato in estate dal Sassuolo, con indosso la maglia nerazzurra ha disputato dal 1? in Serie A solo tre gare, tutte lontane da San Siro. La prima in trasferta contro l’Empoli, la seconda a Firenze, e la terza a Lecce. Solo nell’ultima, quella vinta contro i salentini il 25 febbraio,è riuscito ad incidere, mettendo a segno il gol del 2-0 che ha aperto la ...

