Fraternita dei Laici | collaborazione col comune di Castiglion Fibocchi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 12 aprile 2024) Arezzo, 12 aprile 2024 – Ladeipossiede nel territorio deldioltre 600 ettari di terreno ereditati dal Conte Giovan Battista Occhini. Il Magistrato e il Primo Rettore di, Pier Luigi Rossi, hanno deliberato di definire i rapporti istituzionali tra Enti per garantire maggiore efficienza alla comunitàese. In particolare lacede alalcune piccole porzioni di terreno adibiti a strade o parcheggi al fine di garantirne l’utilizzo da parte dei cittadini e una corretta manutenzione, inoltre è stato concesso in comodato gratuito un terreno in Via Giangeri adibito a parcheggio libero e una parte adibita ad area cani. Il Sindaco di...