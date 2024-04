Fratelli di Crozza | Calenda | Da giovane alle ragazze dicevo | Sali a vedere la mia collezione di fallimenti?

(Di venerdì 12 aprile 2024) Nella nuova puntata diDI- in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ - Maurizioveste i panni del leader di Azione Carlo: «Io faccio la raccolta dei. Da: “da me ala miadi fa

Nella nuova puntata di Fratelli DI Crozza - in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ - Maurizio Crozza nei panni della Premier Giorgia Meloni : «Ho capito. Vuol dire ... (ilgiornaleditalia)

Nella nuova puntata di Fratelli DI Crozza - in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su Discovery + - Maurizio Crozza commenta l’addio alla Rai da parte di alcuni volti noti: «Ciao ... (ilgiornaleditalia)

Nella nuova puntata di Fratelli DI Crozza - in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ - Maurizio Crozza si trasforma in Antonio Razzi : «È giusto pagare l’elettore ... (ilgiornaleditalia)

Fratelli di Crozza, la puntata del 12 aprile: Meloni, Salvini, Calenda e Bandecchi - Venerdì 12 aprile, dalle 21:35 su NOVE, è andato in onda un nuovo appuntamento di Fratelli di Crozza. Il comico Maurizio Crozza, anche questa settimana, porta sul palco imitazioni e monologhi.maridacaterini

Crozza nei panni di Meloni: «Inserirò la norma di non associare mai la parola “critica” a “Giorgia Meloni” in Rai» - Nella nuova puntata di "Fratelli di Crozza" - in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ - Maurizio Crozza nei panni della Premier Giorgia Meloni: «Ho capito. Vuol dire c ...video.corriere

Fratelli di Crozza, la puntata del 12 aprile: tutte le imitazioni - Fratelli di Crozza 12 aprile. Nel corso della puntata, il comico Maurizio Crozza è affiancato da Andrea Zalone.maridacaterini