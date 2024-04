Francesca Fagnani su Fedez dopo l’intervista | “Cosa ho visto”

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 12 aprile 2024)dia Belve è stata un successo, sotto ogni punto di vista. Non solo in termini di share, ma anche per come si è posto il rapper: lo abbiamoincurvato, quasi, senza maschere al volto. Tanti gli argomenti affrontati, fino all’ammissione che, sì, il Pandoro-Gate ha avuto un’influenza sulla decisione di mettere un punto alla storia con Chiara Ferragni, che rimane “la donna della mia vita”. Durante un’intervista,ha svelato qualche dettaglio in più suparla dia Belvesi è aggiudicata la prima intervista dil’addio a ...