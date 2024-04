FOTO Ex Dante | via la centralina Arpac | nuova destinazione

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 12 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiMentre avanza senza sosta il cantiere “ExAlighieri”, è stata anche delocalizzata laper il rilevamento delle polveri sottoli, strumento gestito dall’Campania ai fini della valutazione della qualità dell’aria ambientar in relazione alle immissioni inquinanti diffuse sul territorio. Da decenni la cabina ubicata nell’atrio dell’ex scuola di Via Piave, rappresenta il punto di monitoraggio più importante e sensibile della città di Avellino, insieme a quella in via Oscar d’Agostino, per il controllo giornaliero dei parametri relativi alla qualità dell’aria e al rilevamento dell’emissione di PM10 che abbraccia tutto il circordario del capoluogo. Ora, con le operazioni di abbattimento della struttura di Via Piave, laper cause di forza ...