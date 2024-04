FOTO CampaniAlleva EXPO | iniziato il countdown | sarà un’edizione quasi da record con 500 animali e 250 espositori

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 12 aprile 2024) Tempo di lettura: 3 minutiDopo il sorprendente successo della prima edizione dello scorso anno, tutto è pronto per il ritorno di2024, la più grande fiera zootecnica del Sud Italia. L’evento si svolgerà dal 19 al 21 aprile presso l’ampia area Cecas di contrada Olivola. Questa seconda edizione vedrà la partecipazione di oltre 250, tra produttori locali, aziende agricole e allevatori, triplicando il numero rispetto all’anno precedente. L’entusiasmo degli organizzatori è stato evidenziato durante la conferenza stampa di presentazione, tenutasi oggi a Palazzo Paolo V. “Un evento cresciuto tanto rispetto alla prima edizione, sia come numero diche di regioni che avremo il piacere di ospitare. Il territorio in generale sta dando una grande risposta verso questa manifestazione e nella ...