Foti mette all’indice Mira Pure gli scrittori nel mirino

(Di venerdì 12 aprile 2024) Il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommasoieri ha deciso di dedicarsi alla letteratura, più precisamente al Premio Strega. Di primo acchito potrebbe sembrare una buona notizia – l’editoria italiana ha bisogno di sponsor influenti – se non fosse che per l’ennesima volta un libro viene usato come roncola per farne strumentalizzazione politica. Il capogruppo di FdI alla Cameraha deciso di dedicarsi alla letteratura, più precisamente al Premio Strega Secondo“spiace vedere un’ombra inquietante allungarsi anche sul Premio Strega: la solita ombra che tende a offuscare la strage di Acca Larenzia e vilipendere quei ragazzi innocenti uccisi negli anni più bui della Repubblica, solo perché militanti del Movimento Sociale Italiano. Tra i libri finalisti del Premio – dice il capogruppo di Fratelli ...