Formula E | Max Verstappen snobba la categoria | le incredibili dichiarazioni

(Di venerdì 12 aprile 2024) Alla vigilia dell’E-Prix di Misano che metterà in calendario un doppio, interessante, appuntamento, laE subisce un attacco, più sincero che duro, da Max, attuale campione del mondo della1 su Red Bull. L’olandese ha come sempre parlato con estrema naturalezza raccontando che non è interessato a guidare nellaelettrica. Durante il suo discorso, il numero uno non ha riservato parole al miele nemmeno per il tracciato di Tokyo che ha ospitato il round elettrificato.E, Max: “Non guiderò nellaelettrica” “È stato molto bello vedere la pista in città, ma allo stesso tempo c’era un vero e proprio salto in pista, quindi non so nemmeno chi l’abbia firmato il disegno, doveva essere ubriaco. Ma sì, mi piace ...

