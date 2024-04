Formula 1 | Gazzetta | Sainz candidato in Mercedes per il post Hamilton

(Di venerdì 12 aprile 2024) Il rinnovo di Fernando Alonso con Aston Martin ha messo a tacere le voci che avevano dato l’iberico vicino a Red Bull eper la stagione 2025, ma le frecce d’argento avrebbero un altro. Ladello Sport riporta che Carlossarebbe vicino all’accordo con il team di Brackley. Il numero 55, che ha conquistato tre podi – tra cui una vittoria – in questo avvio di stagione, lascerà la Rossa a fine anno per faro al pluridato Lewis, ai saluti con. La squadra britannica sembrerebbe realmente interessata a, con Toto Wolff che potrebbe scegliere di puntare su di lui – affiancandolo a George Russell – per risollevare la squadra dopo gli ultimi difficili anni. SportFace.

