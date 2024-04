Formazione e lavoro | il Comune di Grotta lancia il GOL

(Di venerdì 12 aprile 2024) Tempo di lettura: 3 minutiManifestazione d’Interesse da parte deldiminarda per l’individuazione di un Operatore Privato Accreditato per il supporto nella realizzazione delle misure connesse al Programma “GOL”, (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori). L’invito è rivolto ad Enti rientranti nelle categorie Profit e Non Profit che abbiano questi requisiti: 1 Essere accreditati al Programma GOL alla data di pubblicazione del presente Avviso; 2 Essere accreditati all’Albo Informatico – quali agenzie di intermediazione – presso il Ministero dele delle Politiche Sociali da almeno cinque anni; 3 Essere accreditati ai sensi della DGR 242/2013 e iscritti nella sezione C dell’elenco degli operatori dei servizi per ilaccreditati dalla Regione Campania da almeno tre anni. Il Programma “Gol Regione ...

