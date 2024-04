Forlì-Cantù è sempre un big match Martino | Il primato ci dà nuovi stimoli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) "Arriviamo a questa partita con la soddisfazione di concludere in testa, con due giornate di anticipo, la seconda fase del campionato per la seconda stagione consecutiva. Un risultato prestigioso conquistato sul campo, che ci riempie di orgoglio e che ci dàper il futuro". Coach Antimopresenta così l’ultimo impegno casalingo nella stagione regolare per la Pallacanestro 2.015 contro(palla a due alle 20.45, Unieuro Arena, diretta televisiva su Rai Sport). I biancorossi non avranno a disposizione Xavier Johnson per la squalifica dopo gli episodi della trasferta di Vigevano e "abbiamo qualche situazione da gestire – prosegue il coach –, che probabilmente ci costringerà a fare degli adeguamenti". Kadeem Allen infatti è in fase di miglioramento dopo gli infortuni alla caviglia e al ginocchio, ...