Fontana di Trevi | operazione anti-degrado della Polizia locale

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 12 aprile 2024) Roma, 12 aprile 2024 – È stata eseguita questa mattina un’ importante, da parte delle pattugliedi Roma Capitale, nella zona didi. L’intervento, eseguito dagli agenti del I Gruppo Centro Storico, con l’ausilio di personale Ama, ha permesso di rimuovere arredi indecorosi o abbandonati nelle varie vie circostdi. A partire da via delle Muratte, via Santa Maria in Via e via Marco Minghetti sono state rimosse sedie metalliche fissate a pali, transenne, cassette e singole catene pronte ad essere utilizzate, biciclette in stato di abbandono e, soprattutto, circa duecento dei cosiddetti “lucchetti dell’amore”, che erano stati ...