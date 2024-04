Font d’art festival a Osimo | al via la kermesse più innovativa del contemporaneo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 12 aprile 2024)(Ancona), 12 aprile 2024 – Non si attraverseranno solo generi diversi ma anche luoghi diversi per mettere l'accento sull'importanza del territorio. Dopo un periodo di pausa, ritorna addomani e domenica “2024”. Il titolo è “Altri spazi Altri suoni. Come nelle precedenti edizioni, le proposte sono state selezionate tra le più interessanti espressioni contemporanee e sono gratuite. Ideato e organizzato dall’associazione, da sempre attenta al territorio e a mettere l’accento sulle più avanzate ed innovatrici sensibilità artistiche, gli eventi si svolgeranno all'interno del centro storico e, per metterne in luce le potenzialità, avrà luogo il laboratorio-performance “Suonare lo spazio”, un esperimento unico di creazione sonora ...