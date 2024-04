«Il Consiglio di Stato ha sospeso con ordinanza gli effetti della sentenza del Tar Campania che aveva accolto il ricorso della Regione Campania relativo all' accordo per la Coesione da... (ilmattino)

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato dal ministro Fitto riguardante l’accordo sul Fondo di Coesione e Sviluppo (Fsc) in Campania. Ha quindi sospeso gli effetti della sentenza del ... (teleclubitalia)

Fondi Coesione, il Consiglio di Stato dice a Fitto e De Luca che devono smettere di litigare e collaborare - La storia infinita che contrappone Fitto e De Luca sui Fondi Coesione e Sviluppo continua. Nonostante il Consiglio di Stato abbia detto a entrambi di collaborare.fanpage

Roma-Pescara:Rfi aggiudica raddoppio Interporto-Manoppello-Scafa - Le gare sono finanziate anche con Fondi Sviluppo e Coesione (Fsc). I lavori per la tratta Interporto d'Abruzzo-Manoppello consistono nel raddoppio della linea che si estende per circa 5 km in stretto ...ansa

Mastella: «Sui Fondi di Coesione basta ping pong nelle aule di giustizia» - «Sui Fondi Coesione basta al ping-pong nelle aule di giustizia, serve un dialogo triangolare Governo-Regione-Sindaci». Così il sindaco di Benevento Clemente Mastella ...ilmattino