Fondamentalisti Medio Oriente | la verità di Odifreddi su Israele e Iran

(Di venerdì 12 aprile 2024)infuocato. Se ne parla durante la puntata di "Prima di domani" del 12 aprile. In collegamento c'era il matematico Piergiorgioche ha fatto luce sui rapporti politici e la natura dei soggetti coinvolti nel conflitto. Secondosiachesono due Stati teocratici. "Sono 50 anni chee l'sono due Stati teocratici" Piergiorgioa #PrimaDiDomani pic.twitter.com/IkwzAaHZL9 — Prima di domani (@Prima di domani) April 12, 2024 "Gli episodi di cronaca come l'attentato a Damasco e la risposta probabile dell'si debbano inquadrare nella storia. Sono cinquant'anni che, da una ...

Media: "Hamas non può rintracciare e liberare i 40 ostaggi richiesti da Israele" | Inviato Usa: rischio di carestia a Gaza è imminente - La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 187. Secondo la Cnn, i Fondamentalisti della Striscia affermano di non essere in grado di identificare e rilasciare i 40 ostaggi richiesti ...msn

Medio Oriente, Biden chiede un nuovo cessate il fuoco ad Israele - Città del Vaticano Il cessate il fuoco, una pausa umanitaria di almeno sei settimane e l’ingresso nella Striscia di medicine e cibo per la popolazione. È quanto il capo della Casa Bianca, Joe Biden, c ...informazione