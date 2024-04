Foggia | “per il cerealicolo si riconosca la calamità” Cia Puglia

(Di venerdì 12 aprile 2024) Di seguito un comunicato diffuso da Cia: Cinquecento agricoltori hanno gremito l’auditorium della Camera di Commercio dimercoledì 10 aprile, per l’evento nazionale organizzato da CIA Agricoltori Italiani con gli interventi su PAC e Granaio Italia del presidente nazionale Cristiano Fini, la dettagliata relazione del responsabile nazionale per la Politica Agricola Comunitaria Domenico Mastrogiovanni, e il punto della situazione complessiva del comparto ad opera del presidente di CIA(e vicepresidente nazionale) Gennaro Sicolo e del presidente di CIA Capitanata Angelo Miano. In remoto, ha seguito i lavori ed è intervenuto l’assessore regionale dell’Agricoltura Donato Pentassuglia. Cristiano Fini, presidente nazionale CIA Agricoltori Italiani: “Abbiamo elaborato e proposto a Bruxelles, in vista del rinnovamento ...

Pubblicato il 9 Aprile, 2024 “Ho visto, come tanti, il video diventato virale sui social di un camion che entra dal portone di Palazzo di Città con un operaio sul tetto, senza alcun dispositivo di ... (dayitalianews)

Ex rossoblù – Millico firma in ospedale il rinnovo con il Foggia - In seguito all'infortunio contro la Casertana, il Foggia ha sottoposto all'ex rossoblù Vincenzo Millico il rinnovo di contratto.calciocasteddu

Tramite phishing svuotano conto corrente di un bresciano da 50mila euro: denunciati due Foggiani - I poliziotti hanno sequestrato un conto corrente con saldo di 43.300 euro. Nel corso dell’operazione della Sezione Operativa per la sicurezza cibernetica di Foggia, è emerso che nella giornata ...lagazzettadelmezzogiorno

Tornano in campo per l’ambiente a Foggia studenti e volontari - Una bella iniziativa a Foggia, un connubio tra studenti e volontari per la pulizia della città e a favore dell'ambiente.pugliapress