Foden | l’ex tecnico rivela | «In un torneo l’Inter ci fece un’offerta!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 12 aprile 2024), stella del calcio inglese e del Manchester City, in passato è stato anche nel mirino del. LoBowman. RETROSCENA ?allenatore di Philai tempi delle giovanili del Manchester City, Darren Bowman, hato un retroscena di mercato sula Talk Sport: «Ha giocato un altroe abbiamo ricevutodalper acquistarlo. Ci dissero quanto volevamo per poterlo dare. C’è sempre interesse e offerte per giocatori del genere. Devi assicurarti di trattenere i tuoi migliori talenti e mantenerli durante il loro percorso. Phil era ben noto in tutto il Regno Unito e in Europa per il suo livello, ma non c’era alcuna possibilità che ...