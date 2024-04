Focus Legge contro i crimini d’odio | è già boom di denunce Scozia come la Ddr?

(Di venerdì 12 aprile 2024) Piovono polemiche in, dove lo scorso 1° aprile è entrata in vigore lache punisce i “”. L’Hate Crime Act – questo il nome – estende le norme esistenti, affiancando agli atti di matrice razzista, già penalmente perseguiti in tutto il Regno Unito sin dagli anni ’80, i comportamenti “minacciosi e abusivi” diretti a incitare odio sulla base dell’età, della disabilità, della religione, dell’orientamento sessuale o dell’identità transgender. La pena può arrivare fino a sette anni di prigione. Reato d’opinione Diversi politici d’opposizione, ma anche alcuni esponenti della società civile sono insorti. Il rischio – avvertono – è che questa novità legislativa, voluta dal governo progressista guidato da Humza Yousaf, possa minare la libertà d’espressione: più che un deterrente nei confronti di ...

