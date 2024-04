Fmi | board conferma Georgieva a guida Fondo per secondo mandato**

(Di venerdì 12 aprile 2024) Roma, 12 apr. – (Adnkronos) – Il Comitato esecutivo delmonetario internazionale (FMI) ha annunciato di avereto oggi Kristalinacome amministratore delegato per unmandato di cinque anni a partire dal 1° ottobre 2024. La decisione del Consiglio – si legge in una nota – è stata presa per consenso dopo diversi colloqui, anche se laè stata fino all’ultimo l’unica candidata in campo.una dichiarazione del“il Consiglio ha elogiato la leadership forte e agile delladurante il suo mandato, che ha attraversato una serie di importanti shock globali. Lahato la risposta senza precedenti delmonetario internazionale a questi ...

IMF Executive board Concludes 2024 Review of Data Provision to the Fund - On April 1, 2024, the Executive board of the International Monetary Fund (IMF) concluded a review of the policy on Data Provision to the Fund for Surveillance Purposes (DPF).imf

