Fly day | 60 allievi della Nunziatella all’aviosuperficie di Vitulazio per un’esperienza di volo unica

(Di venerdì 12 aprile 2024) Proveranno l’ebbrezza di volare con un istruttore su un aereo vero, un biposto messo a disposizione dal Gruppo, ideato da Paolino Guida. Sono i 60del secondo annoprestigiosa scuola militare con sede a Napoli che domenica saranno coinvolti nella terza edizione del “Fly day” presso l’Aviosuperficie “La Selva” di(Caserta). L’evento è in collaborazione con la Scuola diGalassia, presieduta da Pietro Napolitano. Appuntamento, dunque, dalle ore 8 con l’adunata dei cadetti. Atteso il sindacocittadina dell’Agro Caleno, Antonio Scialdone, e la partecipazione di una guida d’eccezione per quanto riguarda ilcon paracadute, il generale Guido Ruggeri dei Carabinieri Tuscania (ex allievo ...

DJI Avata 2 ufficiale. Il drone DJI più divertente ha un degno erede: DJI Avata 2 è disponibile in diverse combinazioni: DJI Avata 2 Fly More Combo costa 999 euro e include DJI Avata 2, DJI Goggles 3 e DJI RC Motion 3 oltre ad una sola batteria. La versione con 3 ...

'Florence Korea Film Fest', a Firenze una finestra sul miglior cinema coreano: ... In our day di Hong Sang - soo: un racconto intimista della relazione tra due personaggi, che non ... Tra i brani più noti si ricorda "Fly Me to the Moon", una reinterpretazione del classico di Frank ...