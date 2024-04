Flavia Vento sbotta dopo le rivelazioni su Francesco Totti | “Intervista pubblicata senza autorizzazione | parole quasi tutte inventate Agirò per vie legali”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) “In merito all’nessunada parte mia sul settimanale ‘Di Più‘ dove alcune frasi non sono mai state pronunciate da parte miaper vie”.sui social prende le distanze da quanto sta accadendo nelle ultime ore. La rivista di cui sopra ha infatti pubblicato un’con presunte dichiarazioni della showgirl in merito al flirt conche hanno fatto in men che non si dica il giro della rete e sono arrivate anche in tv. Pure Myrta Merlino a Pomeriggio 5 ha infatti ripreso la vicenda. Secondo quanto riportato da Di Più ,, in merito alla storia condi cui si ...