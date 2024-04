Flavia Vento è un fiume in piena | scrive a Myrta Merlino e poi parla di legali

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 12 aprile 2024) Dopo la separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi, il presunto flirt che l’ex calciatore avrebbe avuto conha fatto la sua ricomparsa sui magazine e nei programmi televisivi. L’ex gieffina nella trasmissione di Monica Setta, Storie di Donne al Bivio ha confermato: “Tra noi c’è stato un flirt 23 anni fa, era il 2001. Ma è stata una cosa breve. L’ho conosciuto a casa di Valentino in quel periodo. Posso dire che la nostra brevissima frequentazione gli ha portato molta fortuna, visto che quell’anno la Roma ha vinto lo scudetto. Io andavo sempre a vederlo giocare allo stadio. Poi si è detto e scritto di tutto su questa storia. Però adesso che lei e lui non stanno più insieme sono più tranquilla arne. In tutto questo tempo però sono stata zitta come avete visto. Qualcuno mi ha anche fatta passare come sfascia famiglie. ...