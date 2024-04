fisico che predisse il bosone che spiega perché le particelle hanno massa

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di venerdì 12 aprile 2024) La Teoria che ha Rivoluzionato il Mondo della Fisica Nel 1964, ilPeter Higgs presentò la teoria che avrebbeto come lefondamentali acquisiscono, sconvolgendo il mondo della fisica. Il Cammino verso la Scoperta Le sue idee rivoluzionarie, esposte in due articoli, prevedevano l'esistenza di una nuova particella massiccia, confermando le sue ipotesi quasi cinquant'anni dopo con la scoperta deldi Higgs. Il Riconoscimento Internazionale Higgs, premiato con il Nobel per la fisica nel 2013, ha lasciato un'impronta indelebile nella scienza, diventando una figura di spicco nel panorama accademico mondiale. Il Percorso di Peter Higgs verso