Firenze | spettatore muore dopo concerto

(Di venerdì 12 aprile 2024) 8.45 Un 47enne è morto in ospedale aildei Subsonica al Nelson Mandela Forum. Dalla ricostruzione fatta dalla Squadra mobile, l'uomo e la moglie stavano uscendo dal palasport quando c'è stata una lite fra gli spettatori, sulle scale esterne. Una colluttazione, forse uno spintone: il 47enne è caduto e ha battuto violentemente la testa. Il decesso nella notte, per i gravi traumi. In esame i video delle telecamere.