Firenze | l’attività motoria con personale specializzato entra nelle scuole primarie

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 12 aprile 2024), 12 aprile 2024 – Far fare sport a tutti i bambini, fin da piccoli. Questo l’obiettivo del nuovo progetto, a, percon. Per la prima volta saranno coinvolte le classi prime, seconde e terze dove siano presenti alunni con bisogni speciali o disabilità. Per quest'anno scolastico si parte il 2 maggio e si prosegue fino al termine delle lezioni, il 7 giugno. E poi per un altro biennio: dal 7 ottobre 2024 al 6 giugno 2025 e dal 6 ottobre 2025 al 5 giugno 2026. L'amministrazione comunale investirà, complessivamente, quasi 600mila euro grazie ai fondi europei del React-Eu dell’Unione Europea nell’ambito del ‘Pon Metro’ (un piano che usa risorse europee destinate ...