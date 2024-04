Fiorello sull’addio di Amadeus alla Rai | “Non c’entrano i soldi | è una scelta di vita”

(Di venerdì 12 aprile 2024)ospite di Tv Talk ha parlato dell'addio diRai. "ha fatto questa. È unadi vita. Non c’è dietrologia, non ci sonoo tutto quello che si sente: vuole nuovi stimoli".

Fiorello a Tv Talk: «Amadeus ha fatto una scelta di vita. Vuole nuove stimoli sul Nove». Poi liquida la Rai: «Io non sono mai di un’azienda» - Se a Viva Rai2 c’è del serio e del faceto, a Tv Talk i toni sono seri. E Fiorello, nella puntata in onda domani alle 15 su Rai3 (registrata oggi), conferma l’addio di Amadeus alla Rai soffermandosi an ...davidemaggio

Amadeus, è countdown per l'addio alla Rai verso il Nove - Il countdown è partito, anche se il d-day dovrebbe scattare all'inizio della prossima settimana: Amadeus sarebbe ormai a un passo dalla firma con il Nove, l'ammiraglia del gruppo Warner Bros. Discover ...ansa