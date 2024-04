Fiorello e le indiscrezioni su Amadeus | “Da lui scelta di vita | vuole nuovi stimoli”

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di venerdì 12 aprile 2024) (Adnkronos) – Mentretace,torna a parlare del futuro del collega e amico, con un'altra dichiarazione in cui sembra dare per certo l'addio alla Rai del conduttore. Ospite della puntata di Tv Talk, che andrà in onda domani alle 15.00 su Rai3,ha detto: “ha fatto questa. È una