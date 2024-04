Fiorello a Viva Rai2! racconta tutta la verità su Amadeus E Tony Effe delude

(Di venerdì 12 aprile 2024)sgancia finalmente la bomba nella puntata di oggi, 12 aprile, a!. È tutto vero,lascia la Rai per il Nove ma lui non lo seguirà. Ospite musicale èe il pubblico della trasmissione insorge. I commenti sul profilo Instagram sono tutti critiche.: “via dalla Rai? È tutto vero”con Biggio, Casciari e tutto il cast di! chiude la settimana con la notizia che ormai tutti ci aspettavamo ma che nessuno avrebbe voluto sentire. È verolascia la Rai, se ne va passando “al canale radice quadrata di 81”, ossia al Nove.non ce la fa più a stare zitto, troppa la pressione. In questi giorni era ...

“Amadeus ha deciso”. Fiorello , terremoto in Rai: l’annuncio in diretta. Anche questa mattina il mattatore delle televisione italiana ha voluto parlare dell’eventuale addio di Amadeus alla Rai. Sono ... (caffeinamagazine)

Protesta Rai per possibile addio di Amadeus: “Danneggerebbe l’azienda” - Usigrai, il sindacato dei giornalisti aziendali, pubblica un duro comunicato in relazione alla possibile uscita di Amadeus dalla Rai: "La Rai a guida ...fanpage

L’annuncio di Fiorello: “Amadeus lascia la Rai e va al Nove” - “Amadeus lascia la Rai e va al Nove” ha annunciato Fiorello nel corso del suo programma. Lo showman, tra il serio e il faceto, ha commentato anche la notizia che lo vorrebbe in procinto di raggiungere ...tpi

Jovanotti firma la sigla del Giro d’Italia - Lorenzo Jovanotti al Giro d’Italia. Non in gara chiaramente, anche se la sua passione per la bicicletta è ben nota, bensì come autore della sigla. Il cantante firma la colonna sonora della centosettes ...davidemaggio