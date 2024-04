Finisce la telenovela espopri | via col cantiere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 12 aprile 2024) Espropri praticamente concluse nel territorio di Bagno a Ripoli, avanti tutta con l’iter per la realizzazione della nuova linea tramviaria. È stato il Comune di Firenze a dover accordarsi coi proprietari dei terreni dove passeranno i binari che uniranno piazza della Libertà a via Granacci, nel cuore del territorio ripolese. I primi interventi su aree private espropriate erano stati avviati un anno fa, in particolare nella zona del Pino dove è stato più semplice trovare un accordo; la scorsa estate sono state realizzate anche le relative indagini archeologiche. In altre aree i trasferimenti dei terreni sono avvenuti senza grossi problemi, ha detto il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini, "altre ancora hanno già trovato gli accordi e restano da ultimare gli atti per i trasferimenti; in alcune ci sono accordi da perfezionare". Ma ormai ci siamo e i lavori propedeutici possono ...