Fine del Ramadan con donne nel recinto a Roma | la denuncia di Fabio Rampelli FdI e la replica dell' Imam

Firenze, 12 aprile 2024 – Una tragedia inaccettabile. Morire per una lite alla fine di un concerto . È quello che è successo ad Antonio Morra , 48 anni di Pistoia. L’uomo era andato con la moglie al ... (lanazione)

Ha fatto discutere e non poco la decisione di don Felice Bacco, parroco della cattedrale dedicata a San Sabino, di far festeggiare la fine del Ramadan con una ricca colazione nei locali della ... (ilgiornaleditalia)

Caso OJ Simpson, che Fine ha fatto la casa dove fu assassinata l’ex moglie Nicole Brown - Il campione di football americano si è spento all’età di 76 anni. Nel 1994 Venne accusato e poi assolto dell’omicidio della compagna e di Ron Goldman, uccisi mentre rientravano nell’abitazione. Com’è ...fanpage

EnduroGP. Stazione Portogallo 2, per Valpaços si cambia - La seconda del Mondiale EnduroGP. Da Fafe a Valpaços, neanche 100 chilometri. Torna Brad Freeman, non torna Tom Oldrati. Holcombe contro Garcia Soltanto No, tra “rigenerati” e giovani, l’Enduro è pa ...moto

A Berlino al via il Congresso sulla Palestina: 'noi denunciamo' - (ANSA) - BERLINO, 12 APR - "Germania noi denunciamo": con queste parole si è aperto stamani a Berlino un atteso quanto scomodo "Congresso sulla Palestina", organizzato da attivisti propalestinesi e ri ...lagazzettadelmezzogiorno