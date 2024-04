Final Fantasy 7 Remake Parte 3 | l’anno di uscita è stato svelato da Tetsuya Nomura?

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di venerdì 12 aprile 2024) Il direttore creativo di7 Rebirth,, potrebbe aver rivelatodidi3, affermando che prevede di lanciare il gioco dopo tre anni di sviluppo pieno, suggerendo di conseguenza un lancio del gioco nel corso del 2027. Come riportato da VGC,ha rivelato che la storia del terzo capitolo è già stata completata, prevedendo inoltre che la fase di doppiaggio inizierà presto. Inoltre come se non bastasse tutto ciò il director giapponese ha rivelato che il produttore della seriedella settima Fantasiae, Yoshinori Kitase, gli ha espresso il desiderio di inserire all’interno della terza ...