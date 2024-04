Fibromialgia e dolore Incontro con gli esperti | Per non sentirsi sole

(Di venerdì 12 aprile 2024) EMPOLI Dopo l’inaugurazione dello "sportello della" alla Pubblica Assistenza Croce d’oro di Limite sull’Arno, prosegue l’attività dell’associazione Algea. Sono stati programmati infatti quattro importanti incontri che affronteranno le diverse problematiche correlate alla sindrome fibromialgica e alcronico. Il primo è fissato per domani al Cenacolo degli Agostiniani di via dei Neri a Empoli dalle 9,30 alle 12,30. Il dottor Jacopo Periti e le dottoresse Claudia Terreni e Francesca Nacci parleranno de "L’approccio multidisciplinare, dal medico di medicina generale allo specialista". I sintomi dellarendono il quadro complesso e di non facile interpretazione. Per questo il sospetto diagnostico può essere non immediato e la diagnosi ritardata. É quindi necessaria una stretta collaborazione fra il medico ...

