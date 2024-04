Festival aquiloni Cervia 2024 | il programma Nel segno della rinascita dopo l’alluvione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 12 aprile 2024) Ravenna, 12 aprile- Uno spettacolo visivo mozzafiato è pronto a tornare nei cieliriviera romagnola. E' stata presentata nel corsomattinata di venerdì 12 aprile la 44esima edizione di Artevento, la più longeva manifestazione italiana diartistici indal 20 aprile al 1° maggio nella spiaggia di Pinarella di, in provincia di Ravenna. Per la prossima versione, che si prospetta da record, sono previste importanti novità. Artevento Per 12 giorni consecutivi, la spiaggia di Pinarella si trasforma in un cinema all'aperto. Dal 20 aprile al 1° maggio tutti con lo sguardo rivolto verso un cielo pieno didi vario tipo, da quelli artistici a quelli sportivi, dai "giganti" a quelli storici. Le giornate ...